تدخل في صلاحيات الأمير.. السجن 4 سنوات بحق نائب كويتي سابق

وقالت وسائل إعلام محلية، إن الحكم صادر عن محكمة الجنايات، ما يعني أنه سيحتاج لدرجتي تقاض في الاستئناف والتمييز قبل أن يكتسب صفة القطعية.وواجه الطبطبائي الذي تم توقيفه قبل نحو شهر، اتهامات من النيابة العامة، إثر تغريدة كتبها عبر منصة "إكس" تضمنت التدخل في صلاحيات الأمير.ونفى الطبطبائي أن تكون التغريدة تعود إليه، وقال إنها مفبركة عبر برامج معالجة الصور (الفوتوشوب).والطبطبائي، أكاديمي كويتي محسوب على التيار الإسلامي في البلاد، وسبق أن واجه اتهامات وسجن سابقًا بسبب تغريدات سياسية له.وأصدر أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الشهر الماضي، أمرًا أميريًّا بحل مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور المتعلقة بالمجلس بشكل مؤقت، في أعقاب أزمة سياسية متواصلة بين الحكومة ومجلس الأمة المنتخب.