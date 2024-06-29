سوريا تسجل انقلابا في خرائط التهريب.. السجائر بدأت تأتي من العراق مؤخرًا

ونقلت شبكة "شام"، عن مصادر في الجمارك، معلومات عن ضبط سيارة إسعاف تنقل قفازات طبية مهربة، واظهرت التحريات أن سائق سيارة الإسعاف قام بنقل المهربات من مكان لآخر من دون علم الجهة التي يعمل لديها، وحالياً هناك مبادرة من أصحاب البضاعة للمصالحة وتسوية القضية مالياً لجهة استيفاء قيمة القضية وغراماتها المالية.وأوضح المصادر في الجمارك أن معدلات التهريب لم تختلف خلال الفترة الأخيرة ومعظم المهربات هي الدخان والمواد الغذائية والإكسسوارات وغيرها.وفي موضوع الدخان بيّن أنه رغم أن تهريب الدخان تقليدياً يكون عبر الحدود اللبنانية السورية قادماً من الأراضي اللبنانية وبعضه من البحر، لكن خلال الفترة الماضية بدأت تصل كميات من الدخان المهرب من المناطق الشرقية قادماً من الأراضي العراقية حيث يدخل الحدود إلى المناطق الشرقية ثم يصل للأسواق المحلية في العديد من المحافظات.