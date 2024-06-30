حرائق الغابات تجتاح اليونان مع اقتراب موسم الحرائق

وبحسب السلطات اليونانية اندلع "الحريق في منطقة كيراتيا على بعد حوالى 20 كلم جنوب العاصمة أثينا في منطقة بلاكا الحرجية".وأفادت وكالة الأنباء اليونانية بأن "الحريق امتد واقترب من المنازل بعد ظهر اليوم، فيما تهدد الرياح القوية بامتداده لمساحات أكبر".وشارك في محاولات إخماد الحريق نحو 60 رجل إطفاء و17 مركبة، بالإضافة إلى 8 طائرات ومروحيتين.وبعيد الساعة 12:30 ظهرا (9:30 صباحا بتوقيت غرينيتش) أنشأت السلطات نظام تنبيه، ودعت السكان في مناطق ماركاتي وبلاكا وبانوراما إلى إخلاء منازلهم والتوجه نحو منطقة لافريو.وكانت وزارة أزمة المناخ والحماية المدنية قد توقعت أن يكون خطر الحرائق مرتفعا جدا الأحد في منطقة أتيكا وشبه جزيرة بيلوبونيز الجنوبية وجزيرة كريت والأجزاء الشمالية والجنوبية من بحر إيجه ووسط اليونان.ودعا رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في منشوره الأسبوعي على فيسبوك الأحد، المواطنين إلى الاستعداد لموسم صعب.وكتب "إن أوقاتا صعبة تنتظرنا. جهودنا مستمرة باستخدام أدوات جديدة تساعد في بناء ثقافة جديدة من الوقاية والمسؤولية".وأكد أن "الحريق في بارنيثا كان شديدا جدا ولكن لحسن الحظ تم اكتشافه على الفور بفضل نظام مسيرات المراقبة الذي أُنشئ هذا العام للغابات والمناطق الجبلية في أتيكا".وتشهد اليونان سنويا اندلاع عدد كبير من الحرائق، ولكن قد يزداد الوضع سوءا هذا العام بعدما شهدت العام الجاري فصل شتاء هو الأقل برودة في تاريخها، فيما سجلت أقسى موجة حر مبكرة درجة حرارة بلغت 44 درجة مئوية.هذا واندلع أكثر من 40 حريقا حراجيا في كل أنحاء اليونان أمس السبت، وتجاوزت سرعة الرياح أحيانا 100 كلم في الساعة، بحسب خدمات الإطفاء.وقال كونستانتينوس ريفينتس رئيس بلدية سيريفوس لقناة محلية "احترق جنوب غرب سيريفوس برمته، وتوقفت النيران عندما وصلت إلى البحر".واستغرق إخماد حريق في جبل بارنيثا بالقرب من أثينا ساعات من يوم السبت، وشاركت تعزيزات من مناطق يونانية عديدة ورجال إطفاء ومتطوعون في السيطرة على الكارثة.