بعد انتقادات واسعة.. إعلامية مصرية ترد على رقصها داخل حرم مسجد

قالت شيحة: "محدش لية الحق يتدخل في حاجة، ومش هيهمني أرد على أي هجوم أو نقد، ولو اتكرر الموضوع هرقص وهفرح ببنتي تاني لا تعليق لأي شيء، ودول ناس من جوا مش سالكة، وشكلكوا وحش أوي".وأثيرت حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، على مواقع التواصل، بسبب حفل زفاف ابنة الإعلامية مفيدة شيحة، واتهم الجمهور الحضور بعدم احترام قدسية مسجد محمد على، والاستخفاف بالأجواء حولهم.