موجهة رسالة الى انقرة.. واشنطن تدخل على خط العمليات العسكرية بشمال العراق

السومرية نيوز – دوليات

وجهت وزارة الخارجية الأميركية، رسالة الى الحكومة التركية بشأن عملياتها في شمال العراق، فيما شددت على ضرورة تنسيق العمليات مع بغداد واربيل.

وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحفي، "على تركيا التنسيق مع العراق وإقليم كردستان بشأن العمليات العسكرية التي تنفذها خارج الحدود، لحماية المدنيين".

وأكد ميلر تفهم بلاده للخطر المستمر الذي يسببه وجود العمال الكردستاني.

وكشف مستشار رئيس الوزراء العراقي، إبراهيم الصميدعي، عن وجود تنسيق بين بغداد وأنقرة بشأن العمليات التركية ضمن حدود إقليم كردستان.

وقال الصميدعي، في لقاء متلفز، لأحد القنوات العراقية: إن "هناك تنسيقاً مع الحكومة العراقية بخصوص العمليات العسكرية للجيش التركي ضمن حدود إقليم كردستان".

وأشار إلى أن "حزب العمال الكردستاني يقوم بعمليات إجرامية، وإن الحكومة العراقية قد صنفته منظمة إرهابية"، لافتاً إلى أن "العمليات التركية تجري وفق تنسيق بين بغداد وأنقرة".

ومنذ أسابيع، نفذت القوات التركية، عمليات توغل داخل الأراضي العراقية عبر محافظة دهوك، لمواجهة حزب العمال الكردستاني.

وتنفذ تركيا عمليات ضد (ب ك ك) الذي ينشط بعدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، ويتخذ من جبال قنديل معقلا له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية.