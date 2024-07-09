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مشادة كلامية بين المتحدثة باسم البيت الأبيض وصحفي: أظهر بعض الاحترام
دوليات
2024-07-09 | 08:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,095 مشاهدة
السومرية نيوز – دوليات
شهد المؤتمر الصحافي للمتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، مشادة كلامية حادة بينها وبين أحد المراسلين، حول اسم طبيب الأعصاب الخاص بالرئيس الأميركي جو بايدن.
وعقد أحد كبار اختصاصيي مرض باركنسون اجتماعا مع طبيب الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض في وقت سابق من هذا العام، لكن ظروف ذلك الاجتماع غير واضحة، ما دفع أحد المراسلين للاستفسار عن التفاصيل.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض "لن أشارك أسماء الأشخاص وذلك لأسباب أمنية.. لكن الرئيس، رأى طبيب أعصاب ثلاث مرات لأن الأمر مرتبط بفحص بدني يجريه كل عام والذي نقدم نتائجه لكم جميعًا".
في المقابل، قال المراسل: "طبيب الأعصاب زار بايدن 8 مرات أو مرة واحدة؟"، مضيفاً "هذا ما يجب أن تجيبي عليه"، ما دفع المتحدثة للرد بالقول "أظهر قليلًا من الاحترام هنا، من فضلك".
وتابعت "كل عام أثناء الفحص البدني، يرى طبيب أعصاب 3 مرات... لذا فأنا أخبرك أنه رأى طبيب أعصاب ثلاث مرات أثناء وجوده في هذه الرئاسة".
بدوره عاد المراسل متسائلاً "يمكنكم مشاركة أسماء أشخاص آخرين قابلهم الرئيس الأميركي ولكن لا يمكنكم مشاركة أسماء أطبائه؟؟".
من جانبها، ردت كارين جان بيير بالقول "لا يمكننا مشاركة أسماء الخبراء على نطاق واسع، من طبيب الأمراض الجلدية إلى أطباء الأعصاب. لا يمكننا مشاركة الأسماء. هناك أسباب أمنية، يجب أن نحترم خصوصيتهم".
إلا أن المراسل قاطعها قائلاً "إنها معلومات للعامة".
بدورها ردت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "يجب أن نحافظ على خصوصيتهم، وأعتقد أنهم سيقدرون ذلك أيضًا".
ما دفع المراسل للتأكيد مجدداً إنها معلومات للعامة، وهو ما ردت عليه المتحدث بالقول "لا يوجد سبب للجدال بهذه الطريقة العدوانية".
فعاد المراسل ليقول "غير مفهوم كيفية مشاركة المعلومات مع الصحافة"، متسائلاً عن الدكتور كيفن كانارد، طبيب الأعصاب المتخصص في اضطرابات الحركة؟
ليكون رد كارين جان بيير كالتالي: "لا أشارك أو أؤكد الأسماء من هنا. إنها أسباب أمنية. لن أفعل ذلك في الواقع، ولا يهم مدى قوة ضغطك علي، أو مدى غضبك مني، لن أؤكد اسماً".
وتابعت "ما أستطيع أن أشاركه معكم هو أن الرئيس قد رأى طبيب أعصاب لفحصه البدني 3 مرات، 3 مرات، وهذا موجود في التقرير الذي نشاركه، التقرير الشامل".
كما قالت "في الحقيقة، إنه أكثر مما شاركه الرجل السابق (دونالد ترامب)، وهو يتماشى مع ما فعله جورج دبليو بوش. إنه يتماشى مع ما فعله باراك أوباما"، مضيفة "التقرير شامل وموجود.. ولقد قرأت للتو اقتباسًا منه، لكنني لن أشارك اسم شخص أو أؤكده بأي شكل من الأشكال. فهذا الأمر غير ملائم وغير مقبول. لذا لن أقوم بالأمر".
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