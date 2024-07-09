استهداف سفينة أمريكية في خليج عدن

وقال متحدث باسم مجموعة الشحن الدنمركية لرويترز إنه "لم يتضح حتى الآن ما إذا كانت السفينة هي نفسها التي أبلغت عن انفجار بالقرب منها على بعد نحو 180 ميلا بحريا (333 كيلومترا) شرقي ميناء نشطون اليمني اليوم".وأشار المتحدث الى ان " ميرسك سنتوسا ترفع علم الولايات المتحدة".