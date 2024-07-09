ايران.. اشتباكات تسفر عن مقتل قائد قوات خاصة في وزارة الداخلية

وبحسب وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني فإن العقيد هادي مير آبادي، قائد القوات الخاصة بمدينة نيشابور التابعة لمحافظة، قُتل في اشتباكات مع مسلحين في قرية "جالو".ولم تكشف الوكالة عن هوية المسلحين أو طبيعة المواجهات التي وقعت بينهم وبين القوات الأمنية بقيادة العقيد مير آبادي.