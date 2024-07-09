الحوثيون يعلنون استهداف ثلاث سفن جديدة

أعلنت حركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون)، الثلاثاء، عن ثلاث سفن جديدة في بحر العرب وخليج عدن.

وقال الحوثيون في بيان، تم "تحقيق إصابات مباشرة باستهداف 3 سفن في بحر العرب وخليج عدن إحداها إسرائيلية".

وسبق أن أعلنت حركة "أنصار الله"، قبل أيام، تنفيذ أربع عمليات عسكرية استهدفت سفنا أمريكية وبريطانية وإسرائيلية في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط.

يشار إلى أنه منذ نوفمبر الماضي، تواصل حركة "أنصار الله" (الحوثيون) في اليمن هجماتها في البحر الأحمر وخليج عدن، والتي تستهدف "السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها"، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني في غزة".