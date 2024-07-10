تفاصيل اجتماع عراقي - تركي في أنقرة

وأفاد بيان وزارة الخارجية التركية عبر منصة إكس، بأن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول القضايا المدرجة على جدول الأعمال المشترك في مجال العلاقات الثنائية والتأشيرات والإقامة.كما بحث الجانبان قضايا الهجرة والشؤون القنصلية والأمن ومكافحة الإرهاب والتعاون القضائي.يشار الى أن القمة التي عقدت في نيسان الماضي، بين العراق وتركيا أزالت العديد من المسائل الشائكة التي تعكّر العلاقة الثنائية منذ وقت طويل، بدءاً من الحقوق المتعلقة بالمياه وإلى ملف حزب العمال الكردستاني الى أمور أخرى تخص التبادل التجاري والموقف من الاحداث الجارية في المنطقة.في 22 نيسان الماضي، سافر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد للاجتماع مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في أول زيارة له إلى العراق منذ ثلاثة عشر عاماً.وتمخضت الرحلة عن العديد من الاتفاقيات الثنائية المهمة في مجالات الطاقة والمياه والأمن والتجارة والنقل، مما يشير إلى رغبة متبادلة في تحسين العلاقات.