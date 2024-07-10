بطول 40 كم.. ممر تركي على الحدود العراقية

السومرية نيوز – امني

أعلنت وزارة الدفاع التركية، عزمها إنشاء ممر أمني بطول 30-40 كيلومتراً على طول الحدود مع العراق وسوريا.

وقال وزير الدفاع التركي يشار غولر في مقابلة صحفية ان "حكومة بلاده تعتزم إنشاء ممر أمني بطول 30-40 كيلومتراً على طول الحدود مع العراق وسوريا وتطهير المنطقة ممن وصفهم بالارهابيين".

وذكر غولر: "سنواصل العمليات حتى يتم تحييد آخر إرهابي"، حسب تعبيره.

وأكد الوزير التركي أن بحث الحلفاء الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن بدائل "خارج المظلة الأمنية لحلف شمال الأطلسي" سيضر بوحدة الحلف وتضامنه، لافتا الى ان "المنظمة الأمنية الأكثر فعالية في المنطقة الأوروبية - الأطلسية هي منظمة حلف شمال الأطلسي، وبينما نتفهم الجهود التي تبذلها أوروبا لتعزيز أمنها، فإننا نعتقد أنه ليست هناك حاجة لمنظمة أخرى".