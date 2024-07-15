بتهمة الانتماء لحزب الله.. ألمانيا توقف شخصاً لبنانيا

وأوضحت النيابة العامة الألمانية في بيان أن "المواطن اللبناني الذي عرفت عنه باسم فاضل ز. أوقف، الأحد، في سالتسغيتر بشمال البلاد".وبحسب الادعاء العام الألماني فإن "فاضل ينتمي للحزب منذ عام 2016 على الأكثر ويقوم بشراء مكونات لبناء طائرات عسكرية بدون طيار، وخاصة المحركات، في ألمانيا منذ عام 2024. وكان من المقرر تصديرها إلى لبنان واستخدامها هناك في هجمات إرهابية على إسرائيل".وتصنف ألمانيا حزب الله اللبناني منظمة متطرفة ووضعته على قائمة التطرف والإرهاب عام 2020.