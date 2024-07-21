بعد قطيعة 8 سنوات.. سفير إيران يعود الى السودان

وقال وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين، إن "السفير الإيراني قدم اليوم أوراق اعتماده لرئيس مجلس السيادة مبينا أن رئيس المجلس السيادي رحب بالسفير الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية".وأكد في تصريح صحفي على "متانة العلاقات بين السودان وإيران. وقال إن تقديم السفير لأوراق اعتماده يعد إيذانا ببدء مرحلة جديدة في مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين".من جانبه قال السفير الإيراني حسن شاه حسيني، أن "تقديم أوراق اعتماده يأتي في إطار التوافق المشترك بين البلدين بشأن تبادل السفراء وترقية العلاقات الثنائية".وأعرب عن "شكره وتقديره لرئيس مجلس السيادة على قبوله لأوراق إعتماده، مؤكدا أنه "سيبذل قصارى جهده من أجل تعزيز علاقات التعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسودان".وقال إن "بلاده تدعم السيادة الوطنية ووحدة وسلامة الأراضي السودانية".