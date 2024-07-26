قبيل افتتاح الأولمبياد.. إخلاء مطار بازل-مولوز عند الحدود الفرنسية السويسرية لأسباب أمنية

السومرية نيوز – رياضة



أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الجمعة 26 تموز/ يوليو 2024، بإخلاء مطار بازل-مولوز عند الحدود الفرنسية السويسرية لأسباب أمنية، وذلك قبيل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس اليوم.



وقال مطار بازل-مولوز يورو إيربورت على موقعه على الإنترنت: "لأسباب أمنية، تم إخلاء المطار وهو مغلق حاليا".





كما قالت رويترز: "إخلاء مطار "بازل مولوز" الفرنسي بعد إنذار بوجود قنبلة".

وجاء ذلك، بعد ان أعلنت شركة السكك الحديدية الفرنسية (إس إن سي إف) تعرض خطوط قطارات سريعة لأعمال تخريبية قبل ساعات من بدء مراسم افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.



وتحسبا لأي تهديد أمني، قامت السلطات الفرنسية بتعبئة 45 ألف ضابط شرطة ودرك، و18 ألف جندي، فضلا عن إغلاق المجال الجوي بالكامل داخل دائرة نصف قطرها 150 كيلومترا حول باريس، من الساعة السادسة والنصف مساء حتى منتصف الليل.



ومن المقرر أن يقام حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس اليوم الجمعة 26 يوليو. وسيشهد حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الذي سيقام على نهر السين، عرضا ضخما بمشاركة 3 آلاف فنان و400 راقص.