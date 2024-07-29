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ما علاقة رئيس وزراء سلوفاكيا بمحاولة اغتيال ترامب؟
دوليات
2024-07-29 | 12:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,525 مشاهدة
السومرية نيوز – دولي
فيما لا تزال محاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب محط اهتمام الولايات المتحدة والعالم أجمع مع استمرار التحقيقات، كشف FBI مفاجآت جديدة.
فقد أفاد مكتب التحقيقات الاتحادي الاثنين، أن مهاجم ترامب بحث بالإنترنت عن مفاعلات الطاقة ومحاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو.
كما أضاف أنه استخدم اسماً مستعاراً لشراء 25 سلاحاً نارياً عبر الإنترنت في 2023.
وكذلك أردف أن المهاجم حرص على إخفاء أنشطته ووضع خططاً محكمة.
فيما ذكر أن الدافع وراء محاولة اغتيال ترامب ليس واضحاً بعد، ولا دليل على وجود أي متواطئين.
جون إف.كينيدي
والأربعاء الفائت، قال مدير مكتب التحقيقات الاتحادي كريس راي للمشرعين، إن "الرجل الذي حاول قتل ترامب أجرى بحثاً على الإنترنت عن كيفية اغتيال لي هارفي أوزوالد للرئيس السابق جون إف.كينيدي"، وفق رويترز.
كما أوضح، في شهادته أمام اللجنة القضائية بمجلس النواب، أن توماس كروكس "ركز بشدة على الرئيس ترامب وتجمعه الانتخابي" منذ السادس من يوليو تقريباً.
إلى ذلك أضاف أن مطلق النار انه حلّق بطائرة بدون طيار في المنطقة القريبة من التجمع قبل ساعتين فقط من صعود ترامب على المنصة في مدينة بتلر بولاية بنسلفانيا.
كما أردف قائلاً: "حوالي الساعة الرابعة عصراً"، كان كروكس "يحلّق بالطائرة بدون طيار قرب منطقة التجمع"، على بعد 200 ياردة تقريباً من المنصة.
وحلقت الطائرة بدون طيار لمدة 11 دقيقة تقريباً، ويعتقد المحققون أن مطلق النار كان يشاهد بثاً مباشراً من المسيرة على هاتفه.
وكانت "سي إن إن" قد ذكرت سابقاً أنه تم العثور على طائرة بدون طيار في سيارة مطلق النار.
كذلك صرح راي أنه كان لدى كروكس متفجرتان في سيارته وقت إطلاق النار وواحدة في منزله، لكن من المحتمل أنه لم يستطع تفجيرها من السطح حيث قُتل.
يذكر أن ترامب كان نجا من محاولة اغتيال بعدما أطلق شاب النار عليه خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا يوم 13 تموز، ما أدى إلى إصابته في الأذن اليمنى ومقتل أحد الحاضرين.
وحدد FBI هوية مطلق النار على أنه "توماس ماثيو كروكس (20 عاماً) من بيثيل في بنسلفانيا".
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