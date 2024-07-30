وقالت الوزارة في بيان، "ثلاثة شهداء مدنيين بينهم طفلان و74 جريحا حصيلة الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت".

وكانت غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت، وفق ما أفاد مصدر مقرب من حزب الله نقلا عن وكالة "فرانس برس"، وذلك بعد ثلاثة أيام من توعد إسرائيل بالرد على هجوم مميت في الجولان المحتل نسبته إلى الحزب، ونفاه الأخير.

وأعلن بعدها "الجيش الإسرائيلي"، اغتيال القيادي في حزب الله فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت.