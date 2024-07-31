إيران تعلن الحداد العام ثلاثة أيام على استشهاد إسماعيل هنية



ونقلت وكالة انباء فارس، ان "الجمهورية الإسلامية في إيران تعلن الحداد العام لمدة ثلاثة أيام على استشهاد القائد إسماعيل هنية".



وكان الحرس الثوري الإيراني قد اكد في وقت سابق من اليوم ان الانتقام على استشهاد هنية سيكون قاسيا وبمشاركة الجبهة الضخمة لمحور المقاومة، وقبل ذلك تعهد المرشد الإيراني الأعلى السيد علي خامنئي بالانتقام لدماء هنية، معتبرا انه من واجب ايران لانه استشهد على ارضها.