طهران: هنية دبلوماسي ولديه حصانة

وقال المصدر، إن "جواز إسماعيل هنية كان دبلوماسيًّا، وكان محصنًا من وجهة نظر القانون الدولي، وهناك حق للجمهورية الإيرانية للانتقام من إسرائيل بشأن اغتياله داخل الأراضي الإيرانية، والذي يُعد خرقًا للسيادة الوطنية".وأضاف "القرار بيد مجلس الأمن القومي الإيراني وما يقرره بشأن التعاطي مع جريمة اغتيال إسماعيل هنية في محل إقامته شمال طهران".وعن إمكانية تورط عدد من الدول أو وجود أياد داخل إيران في عملية الاغتيال، قال "الإجابة عن هذه الأسئلة كلها موكولة إلى الأجهزة الأمنية المختصة التي تجري تحقيقات، وستعلن عن النتائج في وقت لاحق".واعتبر المرشد الإيراني علي خامنئي، اغتيال إسماعيل هنية في فجر اليوم، بأنه مهَّد الطريق لعقوبة قاسية ستتعرّض لها إسرائيل.وقال خامنئي في بيان له للتعزية بشأن اغتيال هنية وأحد حراسه الشخصيين في طهران "إن النظام الصهيوني المجرم والإرهابي بهذا العمل مهَّد الطريق لعقوبة قاسية عليه، ونرى أن من واجبنا أن نرد على من نفذ الاغتيال، وتعدى على سيادة الجمهورية الإيرانية؛ لأن الجريمة وقعت على أراضينا".وتقول إيران وحماس إن إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران، قد اغتيل بهجوم إسرائيلي على محل إقامته شمال طهران.وقالت حماس في بيان لها، الأربعاء، إن هنية قُتل في عملية إسرائيلية خلال زيارته إلى طهران للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية مسعود بزشكيان.كما أكد الحرس الثوري الخبر في بيانه الأول، مشيرًا إلى أنه "سينشر بيانًا ثانيًا خلال الساعات المقبلة لتقديم تفاصيل أكثر".