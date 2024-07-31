الازهر يدين اغتيال هنية: قضى حياته في الدفاع عن أرضه

وأكد الأزهر أن: "الشهيد المناضل قضى حياته في الزود والدفاع عن أرضه وعن قضية العرب والمسلمين قضية فلسطين الحرة الصامدة، مؤكِّداً أن "مثل هذه الاغتيالات لن تنال من عزيمة الشعب الفلسطيني المناضل الذي قدم - ولا يزال يقدم من تضحيات عظيمة لاستعادة حقوقه في إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس".وتقدَّم الأزهر الشريف بـ: خالص العزاء والمواساة للشعب الفلسطيني، وإلى أسرة الشهيد المناضل، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُلهم أهله وأسرته المزيد من الصبر والسلوان، "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".وفي وقت سابق، أعلنت حركة حماس، والحرس الثوري الإيراني، اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اليوم الأربعاء، بالعاصمة الإيرانية طهران.وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأنه تم اغتيال مرافقه وسيم أبو شعبان بالعاصمة الإيرانية طهران أيضًا، وذلك عقب مشاركتهما في تنصيب الرئيس الإيراني.وأعلن الحرس الثوري الإيراني أيضًا، أنه يدرس حاليا أبعاد الحادث وإعلان نتائج التحقيق لاحقًا.بدورها أفادت وكالات أنباء ووسائل إعلام إيرانية، بأنه "تم استهداف هنية في مقر إقامته بالعاصمة الإيرانية طهران".من جانبه وصف عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق اغتيال هنية، بالعمل الجبان مؤكدًا أنه لن يمر سدى دون رد.