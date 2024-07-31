"استهداف العراق ولبنان واغتيال هنية".. تطور خطير وتوسع لحرب شاملة في المنطقة

السومرية نيوز – خاص

أكد عضو حركة النجباء مهدي الكعبي، اليوم الأربعاء، ان "استهداف العراق ولبنان واغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية يعتبر تطورا خطيرا، لافتا الى ان ذلك ينذر لتوسع حرب شاملة في المنطقة.

وقال الكعبي لـ السومرية نيوز، ان "استهداف لبنان وخصوصا الضاحية الجنوبية هي رسالة خاطئة من قبل هذا الكيان الصهيو- أمريكي ليس الاول والأخير ما دام هناك دعم له من قبل الغرب وأمريكا"، مبينا ان "استهداف العراق من خلال قصف قوات الحشد الشعبي التابع للقائد العام للقوات المسلحة العراقية، فواجب الحكومة العراقية الدفاع عن المؤسسات الامنية والعسكرية وادانة العدوان الأمريكي على سيادة العراق".

وتابع ان "اغتيال الشهيد المجاهد إسماعيل هنية فهو عدوان كبير وتصعيد خطير في المنطقة في ضرب العاصمة الإيرانية طهران من قبل الكيان الصهيوني وبالتنسيق مع أمريكا"، لافتا الى انه "تجاوزا لكل الحدود والأعراف الدبلوماسية والدولية في العالم وهو عمل جبان ومرفوض من كل الشرفاء في العالم ".

وذكر ان "العدو الصهيوني لا يحترم القوانين الدولية ولا حقوق الانسان وهو كيان دخيل وصنيع في المنطقة ومدعوم من قبل الاحتلال الامريكي خصوصا والغرب عموماً، وهو كيان قاتل ومجرم قتل الأطفال والشيوخ والنساء في فلسطين ولبنان والمنطقة "، موضحا ان "الاستهداف لدول المحور يعتبر توسعة للحرب الشاملة وتطور خطير في المنطقة، يتحملها الكيان الصهيوني المجرم والمدعوم من قبل أمريكا والغرب المتغطرس".