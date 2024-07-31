واشنطن تقرر فرض عقوبات على 5 أفراد و7 كيانات

السومرية نيوز – دولي

اعلنت وزارة الخارجية الأميركية، عن فرض الولايات المتحدة عقوبات على أفراد وكيانات مرتبطة ببرامج الصواريخ الباليستية والمسيّرات الإيرانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميللر، في تدوينة عبر منصة (X)، "لقد فرضنا عقوبات على 5 أفراد و7 كيانات مرتبطة ببرامج الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار الإيرانية".

وعزا ميللر هذا الإجراء الى أنه "يؤدي إلى تعطيل شراء المكونات الأساسية لإنتاج الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار الإيرانية، والتي تغذي أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة وخارجها".

وأعلنت الولايات المتحدة في 16 نيسان أنها ستفرض "قريباً" عقوبات جديدة على برنامج الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، وتوقعت أن يحذو الحلفاء حذوها بإجراءات موازية.