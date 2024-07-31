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نتنياهو يكشف عن توجيه ضربات على ثلاث جبهات خلال أيام
دوليات
2024-07-31 | 13:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
3,939 مشاهدة
أعلن رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، الأربعاء، عن توجيه ضربات على ثلاث جبهات خلال الأيام الماضية.
وذكر نتنياهو، في كلمة له، "وجهنا ضربات على ثلاث جبهات في الأيام الماضية، وقتلنا يوم أمس نائب نصر الله في لبنان وكان مسؤولا عن الهجمات في الشمال على مواطنينا".
وأضاف "تنتظر أياما صعبة فيها الكثير من التحديات"، مشددا بالقول "مستعدون لكل السيناريوهات ولكل التهديدات، وسنصفي الحساب مع كل من يمس إسرائيل".
ولفت نتنياهو الى أن "إسرائيل وجهت "ضربات ساحقة" إلى وكلاء إيران، وكل الإنجازات حققناها لأننا لم نستسلم"، مضيفا "الحرب ستطول ولن أخضع لضغوط داخلية أو خارجية".
واستهدفت غارة يعتقد أنها إسرائيلية فجر اليوم الأربعاء، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، بعد ساعات من حضوره حفل تنصيب مسعود بزشكيان رئيسا لإيران.
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