أول صورة لمكان إقامة هنية في إيران الذي اغتيل فيه

السومرية نيوز – دولي

أظهرت صورة مكان إقامة رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في إيران، والذي تم استهدفه فيه وأدى إلى مقتله.

وأعلنت حركة حماس اليوم الأربعاء، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية بغارة إسرائيلية على مقر إقامته في طهران.

وأفاد الحرس الثوري الإيراني في بيانه الأول الذي صدر صباح اليوم الأربعاء، بمقتل هنية وأحد أفراد فريق حمايته في طهران بعد تعرض مكان إقامتهم الى الاستهداف.