الكشف عن اغتيال مستشار إيراني بقصف ضاحية بيروت​

وأفادت وكالة فارس بـ"باستشهاد مستشار عسكري إيراني في الغارة التي نفذها الكيان الصهيوني على ضاحية بيروت الجنوبية".

وكانت غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في الضاحية الجنوبية ل‍بيروت، وذلك بعد ثلاثة أيام من توعد إسرائيل بالرد على هجوم مميت في الجولان المحتل نسبته إلى الحزب، ونفاه الأخير.

بعدها بساعات أعلن بعدها "الجيش الإسرائيلي"، اغتيال القيادي في حزب الله فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية ل‍بيروت.