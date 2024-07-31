ترامب يثير الجدل بشأن هاريس: كانت هندية وأصبحت سوداء

أثار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الجدل بحديث له عن كامالا هاريس التي رشحها الرئيس الحالي جو بايدن لانتخابات 2024 الرئاسية.

وفي رده على سؤال صحفي "هل تعتقد أن نائبة الرئيس كامالا هاريس تترشح فقط لأنها امرأة سوداء"، قال ترامب " كانت هندية منذ البداية، ثم فجأة تغير لونها وأصبحت سوداء".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن قبل أيام، أنه لن يترشح لفترة رئاسية جديدة في انتخابات 2024، مؤكدًا أنه سيركز على أداء واجباته كرئيس لبقية فترة ولايته.



كما أعلن بايدن بعد نصف ساعة من انسحابه أنه يؤيد ترشيح الحزب الديموقراطي نائبته كامالا هاريس لانتخابات 2024 الرئاسية.



وعلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من السابق الانتخابي، وقال ترامب في تصريح صحفي ان "هزيمة كامالا هاريس ستكون أسهل من هزيمة بايدن".