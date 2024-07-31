طهران: نحتفظ بحقنا بالدفاع عن النفس والرد على اغتيال هنية

أكد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، أن بلاده تحتفظ بحقها في الدفاع عن النفس والرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.



وقال سعيد إيرواني في كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن، "طهران تحتفظ بحقها في الدفاع عن النفس والرد على اغتيال هنية، وعلى مجلس الأمن إدانة السلوك الإسرائيلي بعد اغتيال هنية".

وأضاف أن "اغتيال هنية يعد انتهاكا للقانون الدولي والسيادة الإيرانية".

وعقد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، عقد جلسة طارئة إثر اغتيال إسماعيل هنية.

واستهدفت غارة يعتقد أنها إسرائيلية فجر الأربعاء، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، بعد ساعات من حضوره حفل تنصيب مسعود بزشكيان رئيسا لإيران.