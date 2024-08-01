بعد تأكيد مقتله.. من هو القائد العسكري لحركة حماس "محمد الضيف"؟

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
حب أبيض وأسود
من
12:00 PM
الى
12:45 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
ترامب يثير الجدل بشأن هاريس: كانت هندية وأصبحت سوداء
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-495887-638581049128013384.jpg
بعد تأكيد مقتله.. من هو القائد العسكري لحركة حماس "محمد الضيف"؟
دوليات
2024-08-01 | 04:39
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
6,363 مشاهدة
السومرية نيوز – دوليات
أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل قائد الجناح العسكري لحماس محمد الضيف، بعد أسابيع من استهدافه في قطاع غزة.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن مقتل الضيف يشكل خطوة كبيرة في طريق القضاء على حركة حماس كمنظمة عسكرية وحكومية وتحقيق أهداف الحرب على غزة.
وفي 14 يوليو/تموز الماضي ارتكبت قوات الاحتلال مجرزة في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، تسببت في استشهاد 90 فلسطينيا وإصابة 300 آخرين، بينهم العشرات من الأطفال والنساء.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في محينها إن "عملية المواصي استهدفت الضيف ونائبه رافع سلامة، لكن حتى الآن لا توجد تأكيدات على مقتلهما".
*الولادة والنشأة
هو محمد دياب المصري،المعروف بمحمد الضيف، فلسطيني وُلد في غزة عام 1965، عندما كانت المنطقة تحت السيطرة المصرية.
وينتمي الضيف إلى أسرة فلسطينية لاجئة هُجّرت عام 1948 من قرية القبيبة إلى غزة، حيث نشأ في مخيم خان يونس للاجئين، وظل يعيش فيه طوال حياته.
تربَّى الضيف في أسرة فقيرة جداً، وعمل إلى جانب والده في مجال الغزل والتنجيد، كما أنشأ مزرعة لتربية الدواجن وعمل سائقاً، واضطر في بعض الأحيان للتوقف عن الدراسة لمساعدة أسرته في تأمين احتياجاتها.
يُكنّى محمد الضيف بـ "أبو خالد"، وجاءت هذه الكنية بعد دوره التمثيلي في إحدى المسرحيات أيام الدراسة الجامعية، وهي مسرحية "المهرج"، وكان يلعب فيها دور "أبو خالد" وهي شخصية تاريخية عاشت خلال الفترة ما بين العصرين الأموي والعباسي.
ويُعرف باسم الضيف مجازاً، إشارة إلى أسلوب حياته المتنقل، إذ يتنقل من مكان إلى آخر تجنباً للغارات الجوية الإسرائيلية.
*الدراسة
على الرغم من فقر أسرته، إلا أن والد محمد الضيف أصر على أن يتم أبناؤه تعليمهم.
وحصل الضيف على شهادة في العلوم من الجامعة الإسلامية في غزة، حيث درس الفيزياء والكيمياء والأحياء. وأظهر ولعاً بالفنون، إذ ترأس حينها لجنة الترفيه في الجامعة وقدم عروضاً مسرحية كوميدية على خشبة المسرح.
*الانضمام لحركة حماس
خلال فترة دراسته الجامعية تشبع الضيف بـ"الفكر الإسلامي"، فانضم إلى جماعة الإخوان المسلمين، وكان من أبرز ناشطي الكتلة الإسلامية آنذاك.
وعندما انطلقت حركة حماس عام 1987، بعد "الانتفاضة الفلسطينية الأولى"، لم يتردد الضيف في الانخراط في صفوفها، فاعتقلته السلطات الإسرائيلية عام 1989، وقضى 16 شهراً في السجن بتهمة العمل في الجهاز العسكري لحماس.
وأثناء سجنه في تلك الفترة، كان الضيف قد اتفق مع زكريا الشوربجي وصلاح شحادة على تأسيس حركة منفصلة عن حماس بهدف "أسر جنود الاحتلال"، فكانت كتائب عز الدين القسام.
بعد خروج الضيف من السجن، كانت كتائب عز الدين القسام بدأت تظهر كتشكيل عسكري، وكان الضيف من مؤسسيها، وفي طليعة العاملين فيها من القادة.
لاحقاً، انتقل الضيف إلى الضفة الغربية برفقة عدد من قادة القسام في قطاع غزة، وبقى هناك لفترة من الزمن، حيث أشرف على تأسيس فرع لكتائب القسام في الضفة الغربية، وأصبح قائداً له بعد اغتيال عماد عقل عام 1993.
وفي عام 2000، مع بداية "الانتفاضة الثانية"، اعتقلت السلطة الفلسطينية محمد الضيف، لكنه هرب أو أُطلق سراحه بعد وقت قصير، وفق لوكالة الأنباء الفرنسية.
وفي عام 2002، أصبح الضيف القائد العام لكتائب عز الدين القسام؛ بعد اغتيال سلفه صلاح شحادة بغارة إسرائيلية.
وأُدرج الضيف عام 2015 على اللائحة السوداء الأمريكية "للإرهابيين الدوليين"، كما أُدرج على قائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
*مهندس بناء الأنفاق وصانع القنابل
للضيف تاريخ عسكري طويل جداً، بدأ في ثمانينيات القرن الماضي. ومنذ نحو 30 عاماً شارك الرجل في عدة عمليات عسكرية ضد إسرائيل، بدءاً من اختطاف جنود وهجمات صاروخية، مروراً بعمليات عسكرية، ووصولاً إلى هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، الذي يُعتقد أنه "العقل المدبر" له، إلى جانب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار.
ويُنسب إلى الضيف، بعد توليه القيادة، الفضل في تصميم سلاح حماس الأبرز: صواريخ القسام، وشبكة الأنفاق التي حفرت تحت غزة. وهذه الأنفاق هي المكان الذي يُعتقد أن الضيف يقضي معظم وقته فيها متخفياً بعيداً عن أنظار الجيش الإسرائيلي وموجهاً منها عمليات حماس.
وكان الضيف، الذي عزز استراتيجية إطلاق عدد أكبر من الصواريخ، قد تعلم صناعة القنابل والقذائف الصاروخية على يد يحيى عياش المعروف باسم "المهندس" وأحد مؤسسي كتائب عز الدين القسام، الذي اغتالته إسرائيل عام 1996.
وبحسب وكالة رويترز، يبدو أن التصميم والحذر هما السمات الرئيسية للضيف، وتنقل رويترز عن مصدر في حماس خدم تحت الضيف قوله: "يتمتع بأعصاب من فولاذ عندما يقرر أن يستخدم مكاناً ما يمتنع عن الحركة تماماً، ليس لديه فضول لرؤية ما يجري في الشارع، إنه يستخدم أعين وآذان من يثق بهم لهذا الغرض."
"سبع محاولات اغتيال
في الأوساط الفلسطينية يُعرف الضيف بـ "العقل المدبر"، أما إسرائيلياً فهو "رجل الموت" أو "المقاتل ذو التسعة أرواح"، وتأتي التسمية الأخيرة بعد سبع محاولات اغتيال إسرائيلية نجا منها الضيف، الذي يتصدر قائمة المطلوبين في إسرائيل.
ومنذ عقود تطارد إسرائيل محمد الضيف، إذ تُحّمله مسؤولية مقتل عشرات الإسرائيليين. ومن أخطر التهم الموجهة إليه هي إشرافه وتخطيطه لسلسلة عمليات انتقام عقب اغتيال المهندس يحيى عياش، والتي أدت إلى مقتل نحو 50 إسرائيليا بداية عام 1996، وتخطيطه كذلك لأسر وقتل ثلاثة جنود إسرائيليين أواسط التسعينيات.
ونجح الضيف في النجاة من سبع محاولات اغتيال نُفذت في عام 2001 و2002 و2003 و2006 و2014، وعام 2021 عندما حاولت إسرائيل اغتياله مرتين حينها.
وكانت أصعب محاولات اغتياله عام 2002، ونجا الضيف منها بأعجوبة، لكنه فقد إحدى عينيه، وتقول إسرائيل إنه خسر إحدى قدميه أيضاً وإحدى يديه، وأن لديه صعوبة في الكلام، بسبب تعرضه لأكثر من محاولة اغتيال.
وعام 2014 وخلال الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، واستمرت أكثر من 50 يوماً أخفق الجيش الإسرائيلي في اغتيال الضيف أيضاً، إلا أنه قتل زوجته وابنه البالغ من العمر 7 أشهر، وابنته البالغة من العمر 3 سنوات.
ويوجد للضيف ثلاث صور، واحدة قديمة للغاية، والثانية وهو ملثم، والثالثة صورة لظله، وقلة من الناس في قطاع غزة قد يتعرفون عليه (عند رؤيته).
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
انفجاران في موقعين شمالي بابل.. حصيلة أولية
أمن
33.07%
16:35 | 2024-07-30
انفجاران في موقعين شمالي بابل.. حصيلة أولية
16:35 | 2024-07-30
اغتيال اسماعيل هنية بغارة في طهران
دوليات
24.15%
23:18 | 2024-07-30
اغتيال اسماعيل هنية بغارة في طهران
23:18 | 2024-07-30
تعليق جديد من أيمن حسين بشأن إقصاء العراق من دور المجموعات بأولمبياد باريس
رياضة
23.14%
07:12 | 2024-07-31
تعليق جديد من أيمن حسين بشأن إقصاء العراق من دور المجموعات بأولمبياد باريس
07:12 | 2024-07-31
بيان "مثير" من حزب الله عن تفاصيل ضربة جرف الصخر ونقطة انطلاق الطائرات المسيرة-عاجل
أمن
19.63%
00:49 | 2024-07-31
بيان "مثير" من حزب الله عن تفاصيل ضربة جرف الصخر ونقطة انطلاق الطائرات المسيرة-عاجل
00:49 | 2024-07-31
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
خلق فرص عمل للشباب في القطاعات المختلفة مسؤولية من ؟ - حلقة ٨٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-01
Morning Live
خلق فرص عمل للشباب في القطاعات المختلفة مسؤولية من ؟ - حلقة ٨٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-01
ناس وناس
البصرة قضاء المدينة - الحلقة ٧٩ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-01
ناس وناس
البصرة قضاء المدينة - الحلقة ٧٩ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-01
كان يا مكان
التأخيرات في حياتنا تدابير إلهية - الحلقة ٢٥ | الموسم 2
03:30 | 2024-08-01
كان يا مكان
التأخيرات في حياتنا تدابير إلهية - الحلقة ٢٥ | الموسم 2
03:30 | 2024-08-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ تموز ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-07-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ تموز ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-07-31
العراق في دقيقة
31-07-2024 | 2024
12:30 | 2024-07-31
العراق في دقيقة
31-07-2024 | 2024
12:30 | 2024-07-31
عشرين
الاحوال الشخصية.. من البرلمان الى الشخصنة! - الحلقة ٢٨ | الموسم 3
16:00 | 2024-07-30
عشرين
الاحوال الشخصية.. من البرلمان الى الشخصنة! - الحلقة ٢٨ | الموسم 3
16:00 | 2024-07-30
منتدى سومر
فقرة الأبراج وفقرة أغنيتك وين؟ 30-7-2024 | 2024
13:00 | 2024-07-30
منتدى سومر
فقرة الأبراج وفقرة أغنيتك وين؟ 30-7-2024 | 2024
13:00 | 2024-07-30
استديو Noon
سباق مع نون 30-7-2024 | 2024
07:00 | 2024-07-30
استديو Noon
سباق مع نون 30-7-2024 | 2024
07:00 | 2024-07-30
صباحكم أحلى مع سلمى
خالف تعرف 30-7-2024 | 2024
02:30 | 2024-07-30
صباحكم أحلى مع سلمى
خالف تعرف 30-7-2024 | 2024
02:30 | 2024-07-30
الهوا الك
مناشدات الطلاب ونفقات الطلاق - الحلقة ١٥ | الموسم 9
14:30 | 2024-07-29
الهوا الك
مناشدات الطلاب ونفقات الطلاق - الحلقة ١٥ | الموسم 9
14:30 | 2024-07-29
الأكثر مشاهدة
Morning Live
خلق فرص عمل للشباب في القطاعات المختلفة مسؤولية من ؟ - حلقة ٨٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-01
Morning Live
خلق فرص عمل للشباب في القطاعات المختلفة مسؤولية من ؟ - حلقة ٨٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-01
ناس وناس
البصرة قضاء المدينة - الحلقة ٧٩ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-01
ناس وناس
البصرة قضاء المدينة - الحلقة ٧٩ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-01
كان يا مكان
التأخيرات في حياتنا تدابير إلهية - الحلقة ٢٥ | الموسم 2
03:30 | 2024-08-01
كان يا مكان
التأخيرات في حياتنا تدابير إلهية - الحلقة ٢٥ | الموسم 2
03:30 | 2024-08-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ تموز ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-07-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ تموز ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-07-31
العراق في دقيقة
31-07-2024 | 2024
12:30 | 2024-07-31
العراق في دقيقة
31-07-2024 | 2024
12:30 | 2024-07-31
عشرين
الاحوال الشخصية.. من البرلمان الى الشخصنة! - الحلقة ٢٨ | الموسم 3
16:00 | 2024-07-30
عشرين
الاحوال الشخصية.. من البرلمان الى الشخصنة! - الحلقة ٢٨ | الموسم 3
16:00 | 2024-07-30
منتدى سومر
فقرة الأبراج وفقرة أغنيتك وين؟ 30-7-2024 | 2024
13:00 | 2024-07-30
منتدى سومر
فقرة الأبراج وفقرة أغنيتك وين؟ 30-7-2024 | 2024
13:00 | 2024-07-30
استديو Noon
سباق مع نون 30-7-2024 | 2024
07:00 | 2024-07-30
استديو Noon
سباق مع نون 30-7-2024 | 2024
07:00 | 2024-07-30
صباحكم أحلى مع سلمى
خالف تعرف 30-7-2024 | 2024
02:30 | 2024-07-30
صباحكم أحلى مع سلمى
خالف تعرف 30-7-2024 | 2024
02:30 | 2024-07-30
الهوا الك
مناشدات الطلاب ونفقات الطلاق - الحلقة ١٥ | الموسم 9
14:30 | 2024-07-29
الهوا الك
مناشدات الطلاب ونفقات الطلاق - الحلقة ١٥ | الموسم 9
14:30 | 2024-07-29
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كم يبلغ متوسط الانفاق الشهري الكافي للعائلة العراقية برأيكم؟
700 ألف دينار
700 ألف دينار
مليون دينار
مليون دينار
2 مليون دينار
2 مليون دينار
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.