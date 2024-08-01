أول تعليق من حماس بعد اعلان "إسرائيل" مقتل محمد الضيف

وقال الرشق في تصريح له، أنّ "تأكيد أو نفي استشهاد أي من قيادات القسام، هو شأن قيادة كتائب القسام وقيادة الحركة"، مشيرا الى أنه "ما لم تعلن أي منهما، فلا يمكن تأكيد أي خبر من الأخبار المنشورة في وسائل الإعلام أو من قبل أية جانب أخرى".وأعلن الجيش الإسرائيلي الخميس 1 أغسطس/آب 2024 زَعْمَه مقتل محمد الضيف قائد كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في ضربة جوية إسرائيلية على غزة الشهر الماضي.وقال في بيان، "يعلن الجيش الإسرائيلي أنه في 13 يوليو 2024، قصفت طائرات مقاتلة تابعة للجيش منطقة خان يونس، وبعد تقييم استخباراتي، يمكن تأكيد القضاء على محمد الضيف في الغارة" وفقًا لادعائه.في السياق، قال وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت: "مقتل الضيف يشكل خطوة كبيرة في طريق القضاء على حماس كمنظمة عسكرية وحكومية وتحقيق أهداف الحرب".وكان الجيش الإسرائيلي قد استهدف منطقة مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، منتصف يوليو/تموز الماضي خلال استهدافه محمد الضيف، ومسؤول لواء خان يونس في كتائب القسام رافع سلامة، وذلك في غارة أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، وقتها، أنها أدت إلى مقتل 90 فلسطينيًا وإصابة مئات آخرين بجروح مختلفة.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في محينها إن "عملية المواصي استهدفت الضيف ونائبه رافع سلامة، لكن حتى الآن لا توجد تأكيدات على مقتلهما".ويعتبر محمد الضيف المطلوب الأبرز لإسرائيل، حيث يقود الجهاز العسكري لكتائب عز الدين القسام، وكانت إسرائيل قد حاولت اغتيال الضيف أكثر من مرة في قطاع غزة لكنها فشلت.