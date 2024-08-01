فرنسا تدعو مواطنيها لعدم السفر إلى 3 دول في الشرق الأوسط

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها: "نظرا لخطر التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، ننصح المواطنين الفرنسيين رسميا، باستثناء حالات الطوارئ، بالامتناع عن السفر إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الزيارات السياحية والعائلية".وأشار البيان إلى أنه "تم توسيع "المناطق الحمراء"، حيث لا ينصح بالسفر تحت أي ذريعة.وللأسباب ذاتها، أوصت باريس رسميا الفرنسيين بالامتناع عن السفر إلى لبنان".وتعرضت الضاحية الجنوبية لبيروت لقصف جوي إسرائيلي يوم الثلاثاء، مما أسفر عن قتلى وجرحى. وأكد الجيش الإسرائيلي أن الهجوم كان يهدف للقضاء على قائد كبير في "حزب الله".وتفاقم الوضع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية بعد بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة في تشرين الاول 2023. ويتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني بشكل يومي إطلاق النار، في المناطق الواقعة على طول الحدود.من جهة أخرى، يعيش الشرق الأوسط حالة من الاستنفار إثر إعلان الحرس الثوري الإيراني في ساعة مبكرة من صباح أمس الأربعاء، عن مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" وأحد مرافقيه، نتيجة قصف إسرائيلي استهدف مقر إقامتهما في طهران.ونعت "حماس" رئيس مكتبها السياسي، محمّلة إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية اغتياله، وأكدت على أن الهجوم لن يمر دون رد.