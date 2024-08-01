الكويت توضح حقيقة استخدام أراضيها في قصف بابل

ونفى بيان لرئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، "صحة الادعاء باستخدام أراضي وقواعد دولة الكويت كمنطلق لاستهداف دول الجوار".وشدد البيان، على أن "رئاسة الأركان لم ولن تسمح باستخدام أو اختراق أجوائها أو أن تكون أراضيها منطلقاً للاعتداء على أي من الدول الشقيقة والصديقة".وكانت فصائل مقاومة عراقية، اشارت إلى ان القصف الذي نفذته الولايات المتحدة ضد مقر للحشد الشعبي في جرف النصر بمحافظة بابل، تم عبر طائرة مسيرة انطلقت من الكويت.