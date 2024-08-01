"اغتيال هنية".. حديث أمريكي يخص رد إيران

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن "الإيرانيين ووكلاءهم قد يستغرقون أياما للتنسيق والتحضير لهجوم على إسرائيل".

وقال مسؤول إسرائيلي بحسب "أكسيوس"، إن "الاستخبارات تتوقع شن إيران هجوما صاروخيا واسع النطاق على إسرائيل".

وتم اغتيال هنية وحارسه الشخصي داخل مقر إقامته في طهران، في هجوم منسوب إلى إسرائيل، إلا أن الأخيرة لم تعترف بمسؤوليتها حتى الآن.



وكانت حركة حماس ذكرت أن هنية "قتل بصاروخ موجّه" استهدف دار الضيافة شمالي طهران، حيث كان يقيم، كما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن هنية قتل بـ"عبوة ناسفة تم تهريبها إلى دار الضيافة منذ أشهر".