"إنتل" تسرّح 15% من موظفيها

السومرية نيوز - دولي

أعلنت شركة "إنتل" لصناعة الرقائق نيتها تسريح 15% من قوتها العاملة بواقع 15 ألف وظيفة، لتعزيز قدرتها على التنافس مع خصوم أكثر نجاحا مثل "إنفيديا" و"أيه إم دي".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "إنتل" بات غيلسنغر، في مذكرة للموظفين اليوم الخميس، إن الشركة تخطط لتوفير 10 مليارات دولار في عام 2025.

وتأتي تخفيضات الوظائف في أعقاب ربع وتوقعات مخيبة للآمال لصانع الرقائق الشهير الذي تأسس في العام 1968.

كما علقت الشركة، التي يقع مقرها في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، توزيع أرباح الأسهم كجزء من خطة أوسع لخفض التكاليف.

وأعلنت "إنتل" عن خسارة في الربع الثاني من 2024 إلى جانب انخفاض طفيف في الإيرادات، وتوقعت إيرادات الربع الثالث أقل من توقعات "وول ستريت".

وفي سوق الأسهم، تراجع سهم "إنتل" في تعاملات أمس الخميس بنسبة 5.5% إلى 29.05 دولار، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".