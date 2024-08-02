شاحنتا أسلحة من إيران إلى سوريا.. هل سيكون الرد من دير الزور؟

السومرية نيوز – دولي

أدخلت إيران فجر الجمعة شاحنتي أسلحة من العراق إلى سوريا، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر المرصد أن "الشاحنتين دخلتا سوريا برفقة سيارتين عبرتا البوكمال، وتوجهتا إلى دير الزور شرقي سوريا".

والخميس أعلنت فصائل إيرانية في دير الزور رفع حالة التأهب للدرجة القصوى ضمن مناطق سيطرتها، واستدعاء العناصر وقادة المجموعات من جنسيات سورية وغير سورية من إجازاتهم.

كما أخلت الفصائل المقرات التابعة لها في مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي على الحدود السورية العراقية، ونقلت عربات تحمل راجمات صواريخ من المدينة باتجاه جهة مجهولة، وسط تأهب أمني شديد.

وتأتي هذه التطورات وسط توقعات بأن تشن إيران، بشكل مباشر أو عبر أذرعها في الشرق الأوسط، هجمات على إسرائيل.

وتستمر حالة التأهب في إسرائيل استعدادا للرد الإيراني المحتمل، بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران، والقيادي في حزب الله فؤاد شكر الذي قُتل إثر غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت، فضلا عن الإعلان الإسرائيلي عن مقتل القيادي في حماس محمد الضيف.

وتوالت التصريحات الإيرانية التي تتوعد بالانتقام من إسرائيل ردا على هذه العمليات، بالتزامن مع تهديدات أطلقها المسؤولون عن أذرع طهران في المنطقة.