إيران تعلن قرب إطلاق قطار طهران - كربلاء المشترك لزوار الأربعين

وقال ميعاد صالحي للتلفزيون الإيراني، إنه "سيتم هذا العام تسيير قطار من محطة خرمشهر إلى نقطة الصفر الحدودية في شلمشة على مدار الساعة، وسيتم استخدام قطارين بسعة 400 شخص على هذا الطريق، مضيفا أنه في أربعين هذا العام، من المتوقع أن يكون هناك 600 ألف مقعد ذهابًا وإيابًا، بما في ذلك القطارات الخاصة.وتابع، إن قطار طهران - كربلاء المركب ينطلق من طهران إلى معبر شلمجة الحدودي وهناك مسافة 32 كيلومترا من شلمجة إلى البصرة، حيث يسافر الزوار بالباص ومن البصرة يذهبون إلى محطة كربلاء بالقطار.ومنذ أيام، أعلن وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية عن استخدام الطرق البحرية المؤدية إلى الموانئ العراقية لنقل زوار الأربعين لهذا العام.وتوقع رئيس منظمة النقل البري الإيراني أن تصل أعداد الزوار الإيرانيين إلى العراق للمشاركة في مسير الأربعين عبر الحدود البرية إلى أربعة ملايين و90 ألف.وأعرب الرئيس الإيراني المنتخب "مسعود بزشكيان" عن أمله في أن يتمكن الإيرانيون هذا العام برفقة الزوار الآخرين من مختلف البلدان وبمساعدة الحكومة العراقية من المشاركة في مراسم الأربعين الحسيني المجيدة.واعتبر بزشكيان أن هذه المراسم عبارة عن مظهر رائع للعلاقات الثقافية والدينية العميقة بين إيران والعراق، معربا عن تقدير إيران الدائم لدعم العراق الوافر وكرم ضيافة الشعب العراقي وحكومته للزوار الإيرانيين.