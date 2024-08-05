توقف التداولات في بورصة إسطنبول

وبحسب موقع "روسيا اليوم"، هبط مؤشر بورصة اسطنبول BIST 100 الرئيسي بنسبة 7.07% إلى 9733 نقطة، ليتم في ظل ذلك تعليق التداول بشكل تلقائي في البورصة التركية.وجاء الانخفاض على الرغم من بيانات اقتصادية إيجابية أظهرت تباطؤ التضخم في تركيا إلى 61.78% على أساس سنوي، وهو ما جاء أدنى قليلا من التوقعات، ومدفوعا بزيادة الأسعار في قطاعات التعليم والإسكان والفنادق.وتجتاح الأسواق العالمية الاثنين حالة من الخوف وتغير في المعنويات أدت إلى موجة من البيع في ظل تزايد المخاوف من ركود الاقتصاد الأمريكي.وفي وقت سابق اليوم، تراجعت الأسواق الآسيوية، وسجلت البورصة اليابانية أسوأ خسارة منذ العام 1987، كما تم تعليق التداول في بورصة كوريا الجنوبية اليوم.