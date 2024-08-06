وفاة الرئيس التنفيذي لشركة "زين" السعودية

السومرية نيوز – دولي

توفي فجر اليوم الثلاثاء، عضو مجلس إدارة النصر والرئيس التنفيذي لشركة زين السعودية، سلطان بن عبد العزيز الدغيثر.

ونعت شركة زين، ممثلة في رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، الدغيثر، عبر صفحتها على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي.

وأشارت زين السعودية إلى أن "الصلاة على جثمان الفقيد ستتم في مسجد الراجحي شرق الرياض عقب صلاة العصر اليوم، على أن يُوارى الثرى في مقبرة النسيم".

من هو الدغيثر؟

1. هو الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية الشهيرة "زين" ورئيس مجلس إدارة شركة PLAYHERA MENA للرياضات الإلكترونية ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تمام للتمويل.

2. في تموز من العام الماضي 2023 أصبح المهندس سلطان الدغيثر عضو مجلس إدارة نادي النصر السعودي.

3. اسمه بالكامل سلطان بن عبد العزيز الدغيثر ووالده هو الكاتب الرياضي الشهير عبد العزيز الدغيثر.

4. حصل سلطان الدغيثر على البكالريوس من جامعة الملك سعود في الهندسة الكهربائية والاتصالات، ولم يكتف بذلك، ولكنه التحق بجامعة IESE وأتم فيها برنامج الإدارة المتقدم.

5. استطاع المهندس سلطات الدغيثر خلال مسيرة مهنية امتدت لنحو 19 عامًا من إحداث تحول جذري في زين السعودية، وكان له دور بارز في تعزيز مكانتها كشركة اتصالات رائدة في المملكة.

6. استطاع المهندس الراحل أن يضاعف القيمة السوقية لشركة "زين السعودية" وساهم في تحقيق إنجازات مالية ملحوظة.

7. استطاعت شركة "زين" السعودية" تحت قيادة أن تصبح شركة "زين" "السعودية ضمن أفضل 50 علامة تجارية سعودية من حيث القيمة السوقية.

8 في عام 2019 استطاع الدغيثر تحقيق إنجاز لشركة زين السعودية بإطلاق واحدة من أكبر شبكات الجيل الخامس عالميًا.

9. ادخل المهندس الراحل توسعات كبيرة في شركة زين، والتي حققت طفرة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية للتحول من مجرد شركة اتصالات إلى منظومة رقمية متكاملة.

10. سلطان الدغيثر هو مؤسس شركة تمام للتمويل، وتعتبر واحدة من أبرز الشركات الرائدة في التمويل المصغر في المنطقة.

11. استطاع المهندس الراحل أن يحقق شراكة إستراتيجية في مجال الرياضات الإلكترونية مع تأسيس PLAYHERA MENA.

12. أطلق المهندس سلطان الدغيثر، ودعم عددًا من المبادرات البيئية الهامة، والتي تجسدت في إطلاق أول شبكة جيل خامس خالية من الانبعاثات الكربونية.

13. كان له إسهامات كبيرة في تمكين المرأة السعودية في المناصب القيادية بقطاع التقنية والاتصالات.

14. اختارت MENA TRENDS المهندس سلطان الدغيثر ضمن أفضل 300 رئيس تنفيذي في المنطقة.

سبب وفاة سلطان الدغيثر

حتى الآن لم يتم الكشف عن سبب وفاة سلطان الدغيثر، ولكن من المقرر أن تقام صلاة الجنازة اليوم في جامع الراجحي عقب صلاة العصر، على أن يوارى جثمانه الثرى في مقبرة النسيم.