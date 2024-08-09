أنهكت داعش وأسقطت البالون الصيني.. طائرات رابتور الأمريكية تصل الشرق الأوسط

وتقول الحرة انه سيكون لمقاتلة "إف-22 رابتور" المتطورة الكلمة الفصل في أي مواجهة قد تندلع في أي لحظة، فهي التي أسقطت بالون التجسس الصيني باحترافية عالية، كما أنها غيرت معادلة القتال في ساعات المعركة ضد تنظيم داعش.وتقف المقاتلة "إف-22 رابتور" على قمة التكنولوجيا العسكرية الأميركية الحديثة، كرمز للقوة والسيطرة الجوية المطلقة، وبدأت قصة هذه المقاتلة مع الطراز الأولي "واي إف-22"، الذي حلق لأول مرة في 29 سبتمبر 1990 كجزء من مسابقة المقاتلات التكتيكية المتقدمة لسلاح الجو الأميركي.وفي عام 1997، شهد العالم أول رحلة تجريبية للطائرة "إف-22"، ودخلت الخدمة العملية لأول مرة في عام 2006، وفي عام 2014، أحدثت المقاتلة فرقا في ساحات القتال خلال عمليات ضرب تنظيم داعش ضمن عملية العزم الصلب في سوريا والعراق.وحققت المقاتلة أهم إنجاز لها في القتال الجوي بإسقاط بالون تجسس صيني قبالة سواحل ولاية نورث كارولينا في الثالث من فبراير 2023، حيث عبر البالون ألاسكا في كندا ثم عاد إلى المجال الجوي الأميركي فوق أيداهو. وأعطى الرئيس، جو بايدن، تفويضه للجيش بإسقاط بالون المراقبة الصيني من دون تعريض المدنيين تحت مسار البالون للخطر.وعلى الفور، انطلقت المقاتلة "إف-22 رابتور" من قاعدة لانجلي الجوية في فرجينيا، وأظهرت قدرات خارقة حين أطلقت صاروخا واحدا من طراز AIM-9X Sidewinder على البالون، وسقط البالون على بعد حوالي ستة أميال من الساحل في حوالي 47 قدما تحت الماء. ولم يصب أحد بأذى.وقالت القيادة في تغريدة على "إكس" إن مقاتلات إف-22 رابتور التابعة للقوات الجوية الأميركية وصلت إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأميركية في 8 أغسطس.وأشارت القيادة إلى أن الخطوة تأتي كجزء من تحركات تموضع القوات الأميركية في المنطقة وللتعامل مع التهديدات التي تشكلها إيران والجماعات التي تدعمها.