اين ذهبت الشيخة حسينة؟

السومرية نيوز – دولي

قال سجيب واجد جوي، نجل رئيسة وزراء بنغلاديش السابقة الشيخة حسينة، إن والدته لن تطلب اللجوء إلى بلدان أخرى، وستعود إلى وطنها عندما تقرر الحكومة المؤقتة إجراء انتخابات في البلاد.

وشدد على عدم وجود أي خطط لدى والدته، لطلب اللجوء السياسي في أية دولة.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إنديا، عن نجل الشيخة حسينة قوله: "إنها موجودة حاليا في الهند وستعود إلى بنغلاديش بمجرد أن تقرر الحكومة المؤقتة إجراء انتخابات في البلاد".

وأعرب عن شكره لرئيس وزراء الهند الهندي ناريندرا مودي، "لإنقاذه حياة والدته خلال فترة قصيرة جدا".

وفي يوم 5 آب، استقالت الشيخة حسينة وغادرت بنغلاديش متوجهة إلى الهند في نفس اليوم.

وكما ذكرت الصحيفة الهندية The Free Press Journal، طلبت رئيسة الوزراء السابقة اللجوء من بريطانيا، ولكن بسبب عدم استجابة السلطات البريطانية، نظرت في خيارات اللجوء إلى بيلاروس وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وفنلندا.

وتم تشكيل حكومة مؤقتة في بنغلاديش برئاسة محمد يونس الحائز على جائزة نوبل للسلام.

وأدت هذه الحكومة، اليمين الدستورية يوم أمس الخميس. وأكد يونس ضرورة استعادة الثقة في السلطات في البلاد وإجراء الانتخابات.