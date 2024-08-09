"معلومات قليلة ونجاحات كثيرة".. ما هي "وحدة الظل" في كتائب القسام؟

تعرّف على "وحدة الظل" أكثر الوحدات سرية في كتائب القسام 🔻🇵🇸
مكلفة باخفاء الجنود الأسرى الصهاينه عن وجه الأرض إلى حين وصول تعليمات جديدة، حتى لو استغرقت عملية الإخفاء سنوات ينجزون مهمتهم بكل سرية pic.twitter.com/DwIOUrJhZE
— الرادع المغربي 🇲🇦🔻🇵🇸 (@Rd_fas1) June 9, 2024
تعرّف على "وحدة الظل" أكثر الوحدات سرية في كتائب القسام 🔻🇵🇸
مكلفة باخفاء الجنود الأسرى الصهاينه عن وجه الأرض إلى حين وصول تعليمات جديدة، حتى لو استغرقت عملية الإخفاء سنوات ينجزون مهمتهم بكل سرية pic.twitter.com/DwIOUrJhZE
كي يدرك العدو حجم ورطته عليه ندب المحللين من الاستخبارت العارفين بدواخل علم النفس العسكري حتى يحللوا ملامح السنوار خلال حديثه " الودي " مع أحد عناصر وحدة الظل الغامضة غموض السنوار ● pic.twitter.com/z6UjqOhSrX
— محمد ولد عبد القادر (حمه) (@Mohamedene04) August 6, 2024
كي يدرك العدو حجم ورطته عليه ندب المحللين من الاستخبارت العارفين بدواخل علم النفس العسكري حتى يحللوا ملامح السنوار خلال حديثه " الودي " مع أحد عناصر وحدة الظل الغامضة غموض السنوار ● pic.twitter.com/z6UjqOhSrX
فيديو سيصيب البعض بجلطة، ولابد من استدعاء مختصين في علم النفس وعلم الاجتماع لتفسير هذه المشاهد.
وادعو ايضا كل من انبرى لشيطنة المقاwمة من ابناء امتنا لمشاهدة هذا الفيديو والفيديوهات السابقة لعملية تسليم الرهائن، واعفي من يعتبر الامر تمثيلية.#غزة_انتصرت pic.twitter.com/hKDAu9dJfu
— صباح العمراني (@sabah71elamrani) November 30, 2023
فيديو سيصيب البعض بجلطة، ولابد من استدعاء مختصين في علم النفس وعلم الاجتماع لتفسير هذه المشاهد.
وادعو ايضا كل من انبرى لشيطنة المقاwمة من ابناء امتنا لمشاهدة هذا الفيديو والفيديوهات السابقة لعملية تسليم الرهائن، واعفي من يعتبر الامر تمثيلية.#غزة_انتصرت pic.twitter.com/hKDAu9dJfu