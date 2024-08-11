استنفار أمني كبير بسبب طائرة وإنذار يثير الرعب

السومرية نيوز – دولي

ذكرت وسائل إعلام فرنسية ومغربية، اليوم الأحد، إن طائرة تابعة لشركة الطيران "ترانسافيا" قادمة من المغرب استنفرت أمن مطار أورلي بالعاصمة الفرنسية باريس.

واستنفرت قوات الأمن بالمطار إثر إنذار بوجود قنبلة على متن الرحلة عدد TO3121 والقادمة من أغادير المغربية.

وذكرت وسائل الإعلام أنه تم توقيف طائرة من طراز "بوينغ 737" تابعة لشركة "ترانسافيا" على المدرج مباشرة بعد هبوطها حيث كانت سيارات الأمن في انتظارها بعد طلب طارئ من طرف الطيار.

وبحسب المصادر ذاتها فإن الواقعة التي أدت إلى استنفار عام بالمطار والأجواء الفرنسية كانت بسبب تحليل خاطئ لأحد المضيفين الذي اعتقد أن هناك قنبلة على متن الطائرة التي كان على متنها 153 راكبا.

وبحسب شركة الطيران، فتح المضيف "بلوتوث" هاتفه عشوائيا فإذا به يتفاجأ بعدة هواتف متاحة للاتصال تحمل نفس التسمية وكلها تخص أحد الركاب وهو ما تم تفسيره على أنه تهديد خطير.

وبعد التفتيش الدقيق للطائرة تم التأكيد على أن الأمور طبيعية ولا يوجد أي تهديد للطائرة.