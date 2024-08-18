توجيه فوري.. دولة عربية تغيث لبنان لإعادة الكهرباء

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان: "رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يأمر بتزويد لبنان وبشكل فوري بكميات من الوقود لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وإعادة التيار الكهربائي في البلاد".وأضافت أن الوزير الأول نذير العرباوي أبلغ رئيس حكومة لبنان نجيب ميقاتي بقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بـ"الوقوف بجانب لبنان الشقيق في هذه الظروف العصيبة".وكانت مؤسسة كهرباء لبنان، أعلنت أمس السبت، خروج آخر مجموعة إنتاجية متبقية على الشبكة الكهربائية عن الخدمة بشكل كامل وبالتالي توقف التغذية بالتيار الكهربائي كليا على جميع الأراضي اللبنانية.