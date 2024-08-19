انطلاق "موسم الخطوبة" في المغرب.. اليكم تفاصيله

ويجذب الحدث أنظار آلاف الزوار المحليين والأجانب، لحضور عقد قران جماعي بين أبناء وبنات المنطقة، وهي عادة قديمة يعود تاريخها حسب التقديرات إلى القرن الـ18 ميلادي.وتنظم جمعية "أخيام"، بشراكة مع جماعتي "بوزمو" و"إملشيل"، النسخة الـ17 من موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي، تحت شعار "تراثنا اللامادي قاطرة التنمية المحلية".وحسب بلاغ للجمعية، تهدف هذه التظاهرة الثقافية إلى تسليط الضوء على التراث الموسيقي الوطني، وتسمح للجمهور بتقدير الفن الشعبي للأطلس الكبير، لافتا إلى أنها "فرصة فريدة للاحتفال بموسيقى الأعالي بجميع ألوانها وترسيخ ذكريات جديدة لدى الناشئة".وسيتخلل هذا اﻟﺤﺪث، اﻟﺬي سيستمر 3 أﻳﺎم، ﺣﻔﻞ ﻋﻘﺪ ﻘﺮان ﺠﻤﺎﻋﻲ ممزوج بالأغاني واﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﻨﺎﺑﻀﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة واﻟﺮﻗﺼﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ واﻷزﻳﺎء اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﻠﻮﻧﺔ، فيما ستتيح ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻤﻮﺳﻢ ﻟﻠﺰوار اﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺒﺎﺋﻌﻴﻦ، اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻮاﻓﺪون ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻤﻐﺮب، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﻪ إلى ﻣﻌﺮض ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب 120 ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ بهدف خلق ﻧﺸﺎﻃ ﺗﺠﺎري مهم بالمنطقة.