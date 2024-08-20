"كارثة".. منافذ علنية لتجارة المخدرات على فيسبوك وإنستغرام

ونقلت صحيفة "تليغراف" البريطانية عن تحقيق استقصائي أجرته أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت بشكل متزايد موطنًا للإعلانات المدفوعة التي تعرض مجموعة متنوعة من الكوكايين والقنب والحبوب.ويكشف التحقيق أن مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر المخدرات الصلبة المعروضة للبيع عبر عشرات الإعلانات، وغالبًا ما تحيل المشترين إلى تطبيقات الهواتف الذكية المشفرة لإتمام المعاملة.وفي حين تزعم شركة ميتا، التي تمتلك كل من فيسبوك وإنستغرام، فرض حظر صارم على الممارسة، أظهر التحقيق الذي أجرته تليغراف أن عددًا من حسابات تجار المخدرات في المملكة المتحدة على فيسبوك وإنستغرام يستخدمون إعلانات لتنفيذ تجارتهم.وفي أغسطس/آب، تم ربط منشور على فيسبوك بحساب مشفر على تليغرام يضم ما يقرب من 6000 متابع. ووعد الحساب بتسليم الكوكايين والهيروين والميثيلين ديوكسي ميثامفيتامين ومنتجات أخرى مثل الأوراق النقدية المزيفة، وعرض إرسالها عبر مكتب البريد.في الشهر الماضي، كشف تقرير من مشروع الشفافية التكنولوجية (TTP) - وهي هيئة مراقبة غير ربحية تحقق في تأثير شركات التكنولوجيا الكبرى - عن 450 إعلانًا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يبدو أنها تروج للمخدرات غير المشروعة على فيسبوك وإنستغرام. وشملت هذه المواد الأفيونية القاتلة.*شكاوي سابقةوفي حين كانت هناك شكاوى منذ فترة طويلة من أن تجار المخدرات يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لمنتجاتهم، لم يصبح حجم الإعلانات واضحًا إلا بعد أن أُجبر فيسبوك على إنشاء مكتبة ضخمة من الإعلانات الرقمية بموجب قوانين التكنولوجيا الجديدة في الاتحاد الأوروبي.وقد كشف هذا عن إعلانات تعرض علنًا ما يبدو أنه كتل من الكوكايين وأكياس من القنب والمخدرات الاصطناعية - بعضها تلقى آلاف المشاهدات من حسابات في جميع أنحاء أوروبا والمملكة المتحدة.وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، تخضع شركة فيسبوك بالفعل للتحقيق من قبل وزارة العدل الأمريكية بسبب فشلها في معالجة المشكلة في أمريكا.ومع ذلك، توضح النتائج الأخيرة كيف أن بريطانيا معرضة أيضًا لمشكلة المخدرات عبر الإنترنت التي تواجهها شركة التكنولوجيا العملاقة، والتي لفتت انتباه وكالة مكافحة الجريمة الوطنية مؤخرًا.وفي أحدث تقرير سنوي لها عن التهديدات، قالت الهيئة الرقابية: "تُستخدم أسواق المخدرات عبر الإنترنت لبيع المخدرات غير المشروعة، مع قدرة المستخدمين بشكل متزايد على شراء المخدرات عبر الإنترنت.وأضافت: "توفر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الرسائل المشفرة للتجار طريقة سريعة وفعالة وسهلة ومجهولة للإعلان عن المخدرات وتسهيل توريدها لأعداد كبيرة من المستخدمين النهائيين. ويتزايد استخدام الأنظمة البريدية لتوزيع المخدرات في جميع أنحاء المملكة المتحدة".*ضوابط داخل ميتاوفقًا لإرشادات الإعلان الخاصة بشركة Meta، فإنها تراجع جميع الإعلانات قبل ظهورها على موقعها، وتعتمد في المقام الأول على أنظمة آلية يمكنها تقييم الصور والنصوص والفيديو بحثًا عن انتهاكات لقواعدها. وعلى الرغم من ذلك، تمكن المجرمون من تقويض فحوصاتها، ونشر صور تحتوي على ما يبدو أنه مخدرات صلبة أو أدوات مخدرات أو تعبيرات ملطفة - مثل استخدام رمز تعبيري للثلج للإشارة إلى الكوكايين.وقال بول رافيل، محلل استخبارات التهديدات: "من المؤكد أن Meta يمكنها مراجعة جميع الإعلانات، كما تدعي أنها تفعل، وبما أنها نشاط مدر للربح، فمن المؤكد أنها يمكن أن توظف المراجعات الإعلانية مع المشرفين قبل نشر الإعلانات، لكنها تختار عدم القيام بذلك - وضع الأرباح فوق الأضرار المحتملة".وقال متحدث باسم Meta: إن 0.05% فقط من المشاهدات على فيسبوك تتضمن منشورات تنتهك سياسة السلع والخدمات المقيدة - والتي تشمل المواد غير القانونية.ومع ذلك، ليس فيسبوك فقط هو الذي يتعين عليه مواجهة بيع المخدرات عبر الإنترنت. وتم رفع دعوى قضائية ضد سناب شات في الولايات المتحدة نيابة عن 60 عائلة تزعم أن أطفالها ماتوا نتيجة لجرعات زائدة من المخدرات التي تم شراؤها على التطبيق.وقال التطبيق، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، إنه "يعمل بجد لمنع تجار المخدرات من إساءة استخدام منصتنا ونشر التقنيات لتحديد التجار وإغلاقهم بشكل استباقي".ومع ذلك، وعلى الرغم من أفضل جهود منصات التواصل الاجتماعي، يبدو أن الكثير من الإعلانات عن المخدرات غير القانونية لا تزال تتسلل عبر الشبكة.