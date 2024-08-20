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هل يعتبر جدري القرود "كوفيد جديد".. الصحة العالمية توضح
دوليات
2024-08-20 | 11:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,121 مشاهدة
أكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوغه، اليوم الثلاثاء، أن العالم يعرف الكثير عن مرض جدري القردة، وبالتالي لا يمكن اعتباره وباء "كوفيد الجديد".
وأوضح كلوغه، خلال مؤتمر صحفي، أن "جدري القردة ليس كوفيد الجديد. سواء كان من السلالة 1 المسببة للوباء الحالي في وسط وشرق أفريقيا، أو السلالة 2 لجدري القردة التي أدت إلى تفشي الوباء في عام 2022" في العالم.
وأضاف "نحن نعرف الكثير بالفعل عن السلالة 2. ويتعين علينا معرفة المزيد عن السلالة 1 ... نحن نعرف كيف يمكن مكافحة جدري القردة".
ودفع تزايد عدد الإصابات بجدري القردة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، لا سيما بسبب السلالة "1بي" التي سُجلت كذلك في بوروندي وكينيا ورواندا وأوغندا، منظمة الصحة العالمية إلى إعلان المرض "طارئة صحية عامة تسبب قلقا دوليا" في 14 أغسطس، وهو أعلى مستوى تحذير يمكن أن تطلقه.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت حالة الطوارئ الصحية العامة في عام 2022 عندما تفشى الوباء عبر السلالة "2بي" في جميع أنحاء العالم، ورفعتها في مايو 2023.
واكتُشفت أول إصابة بجدري القردة عند البشر عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية (زائير سابقا).
وأوضحت كاثرين سمولوود، المسؤولة في المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية أن "السلالة 1إي 1a هي ما كان يُطلق عليها سلالة حوض الكونغو"، وتسببها عدوى من الحيوانات المصابة.
وأضافت "لم نعزل أو نسجل حالات انتقلت فيها السلالة 1بي عبر حيوانات" مصابة.
واعتبرت بالتالي "أنها سلالة من الفيروس تنتشر حصرا بين البشر، وأظهرت بعض الطفرات الفيروسية التي حددها العلماء أنه من المحتمل أن ينتقل بكفاءة أكبر بين البشر".
وأكد المتحدث باسم المنظمة في جنيف، طارق جاساريفيتش "نحن نعلم أن السلالة 1 أكثر خطورة من 2"، لكن الخبراء يحاولون الآن معرفة ما إذا كان هناك فرق حقيقي بين السلالة 1إي و1بي من حيث الخطورة.
وأضاف "لقد رصدنا للتو السلالة 1بي التي تنتشر بسرعة.. لكننا لسنا متأكدين بعد من خطورتها".
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