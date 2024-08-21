بطريقهم الى العراق.. مصرع 35 باكستانياً وسط إيران

وقال التلفزيون الإيراني في وقت سابق "انقلبت حافلة تقل زوارا باكستانيين واندلعت فيها النيران أمام نقطة دهشير تافت في محافظة يزد مساء الثلاثاء" مضيفا أن "28 شخصا قتلوا وأصيب 23 مع احتمال ارتفاع الحصيلة".وكان 51 شخصا على متن الحافلة عند وقوع الحادث، ولم تعلن السلطات على الفور سبب الحادث.وقالت السلطات إن حادث حافلة منفصل وقع في وقت مبكر من الأربعاء في مقاطعة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 18 آخرين.