في بابل.. إنقاذ طفل من الاتجار به

أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، الأربعاء، عن إنقاذ طفل من الاتجار به واعتقال امرأة متلبسة بالتهمة.

وقالت القيادة في بيان، "ضمن جهودها الحثيثة لمكافحة الجريمة حققت الأجهزة الأمنية في محافظة بابل، تحت أشراف قائد الشرطة اللواء علي كامل الحسناوي، إنجازاً كبيراً بضبط امرأة متلبسة بتهمة الاتجار بطفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات".

وأضاف البيان "فقد تمكن فريق عمل مشترك من مديرية مكافحة الجريمة المنظمة وقوة سوات والأمن الوطني، بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، من إحباط هذه الجريمة".

وتابع البيان أنه "بعد الحصول على التراخيص القضائية اللازمة تمكن فريق العمل المتخصص من تنفيذ عملية دقيقة أسفرت عن القبض على المتهمة متلبسة بالجرم وضبط عقد البيع الذي يقدر بـ 20 مليون دينار عراقي".