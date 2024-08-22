"أميركان إيرلاينز" تمدد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى أواخر آذار المقبل

وقال متحدث باسم الخطوط الجوية الأميركية، إن العملاء الذين لديهم تذاكر لرحلات إلى تل أبيب يمكنهم إعادة الحجز دون أي رسوم إضافية أو إلغاء رحلتهم والحصول على استرداد.وذكرت الخطوط الجوية الأميركية أن الرحلات إلى مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب سوف يتم تعليقها حتى 29 اذار/ مارس.وقامت الخطوط الجوية بتحديث تحذير السفر على موقعها الإلكتروني خلال عطلة نهاية الأسبوع.وأضاف المتحدث "سنواصل العمل بشكل وثيق مع شركات الطيران الشريكة لمساعدة العملاء المسافرين بين إسرائيل والمدن الأوروبية التي تقدم خدماتها إلى الولايات المتحدة".ومددت شركة دلتا إيرلاينز تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 30 أيلول/ سبتمبر المقبل من 31 اب/ أغسطس الحالي. كما أوقفت شركة يونايتد إيرلاينز خدماتها إلى أجل غير مسمى.وتوقفت شركات الطيران الثلاث عن الطيران إلى إسرائيل بعد وقت قصير من هجوم حماس في السابع من أكتوبر الذي أشعل فتيل الحرب.كما أوقفت عدة شركات طيران دولية أخرى رحلاتها من وإلى إسرائيل ولبنان والأردن والعراق وإيران، على خلفية تصاعد التوتر في المنطقة، بعد مقتل رئيس المكتب السياسي لحماس في طهران، ومقتل مسؤول عسكري بارز في حزب الله بغارة إسرائيلية على بيروت أواخر تموز/ يوليو الماضي.وأعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية، الاثنين الماضي، أنها ستوقف جميع رحلاتها إلى تل أبيب وعمان وبيروت وطهران وأربيل في العراق حتى يوم الاثنين المقبل بناء على "تحليل أمني حالي".