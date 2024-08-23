مقتل صحفيتين في غارة جوية تركية استهدفت سيارتهما شمالي العراق

وندد قباد الطالباني، نائب رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان، بالغارة. وقال في بيان "كانتا صحفيتين لا عضوتين في قوة مسلحة ليمثلا تهديدا للأمن والاستقرار في أي دولة أو منطقة".ونقلت صحيفة "روج نيوز" أن "6 صحفيين آخرين أصيبوا "بجروح بدرجات متفاوتة من الخطورة".وكان بيان سابق من جهاز مكافحة الإرهاب في أربيل قد قال إن "غارة قرب قرية تبه راش استهدفت سيارة تحمل أعضاء في حزب العمال الكردستاني".وأضاف أن "الغارة قتلت مسؤولا بالحزب المحظور، إضافة إلى حارسه وسائقه".لم يتضح على الفور ما إذا كان ذلك بنفس الغارة أو أن هناك سيارتين تم استهدافهما.لم يصدر بيان على الفور من مسؤولين أتراك.وفي وقت سابق من الجمعة، صرحت الخارجية التركية في بيان بأن قواتها "حيدت" 16 من أعضاء حزب العمال الكردستاني في أنحاء أخرى من شمال العراق.يحتفظ حزب العمال الكردستاني بقواعد في إقليم كردستان شمالي العراق. وفي الشهور الأخيرة، حشدت تركيا قواتها في شمال العراق وهددت بشن هجوم للقضاء على مقاتلي حزب العمال من المنطقة الحدودية.عادة ما تشن تركيا هجمات على أهداف في سوريا والعراق تعتقد أنها على صلة بحزب العمال الكردستاني.