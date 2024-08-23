مقتل صحفيتين في غارة جوية تركية استهدفت سيارتهما شمالي العراق

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Dayane & The City
من
08:00 PM
الى
09:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
مفاجأة بشأن مصير صلاح في الميركاتو الحالي
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-497876-638600386211121858.jpg
مقتل صحفيتين في غارة جوية تركية استهدفت سيارتهما شمالي العراق
دوليات
2024-08-23 | 15:34
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
المصدر:
وكالات
2,482 مشاهدة
ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، اليوم الجمعة، نقلا عن مسؤولين محليين ووسائل إعلام مقتل الصحفيتين هيرو بهاء الدين وغولستان تارا، في غارة جوية تركية استهدفت سيارتهما في إقليم كردستان شمالي العراق.
وندد قباد الطالباني، نائب رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان، بالغارة. وقال في بيان "كانتا صحفيتين لا عضوتين في قوة مسلحة ليمثلا تهديدا للأمن والاستقرار في أي دولة أو منطقة".
ونقلت صحيفة "روج نيوز" أن "6 صحفيين آخرين أصيبوا "بجروح بدرجات متفاوتة من الخطورة".
وكان بيان سابق من جهاز مكافحة الإرهاب في أربيل قد قال إن "غارة قرب قرية تبه راش استهدفت سيارة تحمل أعضاء في حزب العمال الكردستاني".
وأضاف أن "الغارة قتلت مسؤولا بالحزب المحظور، إضافة إلى حارسه وسائقه".
لم يتضح على الفور ما إذا كان ذلك بنفس الغارة أو أن هناك سيارتين تم استهدافهما.
لم يصدر بيان على الفور من مسؤولين أتراك.
وفي وقت سابق من الجمعة، صرحت الخارجية التركية في بيان بأن قواتها "حيدت" 16 من أعضاء حزب العمال الكردستاني في أنحاء أخرى من شمال العراق.
يحتفظ حزب العمال الكردستاني بقواعد في إقليم كردستان شمالي العراق. وفي الشهور الأخيرة، حشدت تركيا قواتها في شمال العراق وهددت بشن هجوم للقضاء على مقاتلي حزب العمال من المنطقة الحدودية.
عادة ما تشن تركيا هجمات على أهداف في سوريا والعراق تعتقد أنها على صلة بحزب العمال الكردستاني.
المحرر
سعد أحمد
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
لجنة نيابية تتحدث عن الاتفاقية بين العراق وتركيا وتدعو إلى إنشاء سدود جديدة
05:00 | 2024-08-22
أزمة المياه والجفاف في العراق تتفاقم.. ماذا عن المفاوضات مع تركيا وإيران؟
03:30 | 2024-08-22
كردستان العراق.. حالة تأهب للوقاية من "جدري القردة"
16:49 | 2024-08-18
تركيا: انشقاقات مستمرة بصفوف تنظيم "بي كي كي" في العراق
02:33 | 2024-08-17
تركيا
مقتل صحفيتين
كردستان
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
ماذا حل بالامريكيين الذين اطاحوا بصدام حسين؟
دوليات
28.87%
03:57 | 2024-08-23
ماذا حل بالامريكيين الذين اطاحوا بصدام حسين؟
03:57 | 2024-08-23
مع لبس الاكفان.. السيد الصدر يدعو للتظاهر في ساحة التحرير ببغداد
محليات
25.58%
05:38 | 2024-08-23
مع لبس الاكفان.. السيد الصدر يدعو للتظاهر في ساحة التحرير ببغداد
05:38 | 2024-08-23
ما حقيقة فرض حظر تجوال في بغداد؟
أمن
22.91%
11:01 | 2024-08-23
ما حقيقة فرض حظر تجوال في بغداد؟
11:01 | 2024-08-23
استدرجه والد زوجته وشقيقها وقتلوه.. ماذا تعرف عن الفنان "براق المهنا"
فن وثقافة
22.64%
12:50 | 2024-08-22
استدرجه والد زوجته وشقيقها وقتلوه.. ماذا تعرف عن الفنان "براق المهنا"
12:50 | 2024-08-22
المزيد
أحدث الحلقات
Biotic
جدري القردة - النوم والصحة - وزواج القاصرات - الحلقة ١٩ | الموسم 3
15:30 | 2024-08-23
Biotic
جدري القردة - النوم والصحة - وزواج القاصرات - الحلقة ١٩ | الموسم 3
15:30 | 2024-08-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ آب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ آب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-23
العراق في دقيقة
23-08-2024 | 2024
10:30 | 2024-08-23
العراق في دقيقة
23-08-2024 | 2024
10:30 | 2024-08-23
Celebrity
الموزع الموسيقي علي روني - الحلقة ١٩ | season 3
15:30 | 2024-08-22
Celebrity
الموزع الموسيقي علي روني - الحلقة ١٩ | season 3
15:30 | 2024-08-22
منتدى سومر
22-8-2024 | 2024
15:00 | 2024-08-22
منتدى سومر
22-8-2024 | 2024
15:00 | 2024-08-22
Morning Live
الحقوق والحريات في الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي - حلقة ٩٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-22
Morning Live
الحقوق والحريات في الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي - حلقة ٩٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-22
ناس وناس
صلاح الدين بلد طريق الزائرين - الحلقة ٩٤ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-22
ناس وناس
صلاح الدين بلد طريق الزائرين - الحلقة ٩٤ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-22
صباحكم أحلى مع سلمى
قوانين تغير حياتك 22-8-2024 | 2024
02:30 | 2024-08-22
صباحكم أحلى مع سلمى
قوانين تغير حياتك 22-8-2024 | 2024
02:30 | 2024-08-22
بعد التحري
شهادات عليا من الخارج .. تخمة لشغف الالقاب - الحلقة ١٨ | الموسم 4
16:30 | 2024-08-21
بعد التحري
شهادات عليا من الخارج .. تخمة لشغف الالقاب - الحلقة ١٨ | الموسم 4
16:30 | 2024-08-21
كان يا مكان
خدمة أهل الايمان - الحلقة ٤٥ | الموسم 2
12:30 | 2024-08-21
كان يا مكان
خدمة أهل الايمان - الحلقة ٤٥ | الموسم 2
12:30 | 2024-08-21
الأكثر مشاهدة
Biotic
جدري القردة - النوم والصحة - وزواج القاصرات - الحلقة ١٩ | الموسم 3
15:30 | 2024-08-23
Biotic
جدري القردة - النوم والصحة - وزواج القاصرات - الحلقة ١٩ | الموسم 3
15:30 | 2024-08-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ آب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ آب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-23
العراق في دقيقة
23-08-2024 | 2024
10:30 | 2024-08-23
العراق في دقيقة
23-08-2024 | 2024
10:30 | 2024-08-23
Celebrity
الموزع الموسيقي علي روني - الحلقة ١٩ | season 3
15:30 | 2024-08-22
Celebrity
الموزع الموسيقي علي روني - الحلقة ١٩ | season 3
15:30 | 2024-08-22
منتدى سومر
22-8-2024 | 2024
15:00 | 2024-08-22
منتدى سومر
22-8-2024 | 2024
15:00 | 2024-08-22
Morning Live
الحقوق والحريات في الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي - حلقة ٩٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-22
Morning Live
الحقوق والحريات في الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي - حلقة ٩٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-22
ناس وناس
صلاح الدين بلد طريق الزائرين - الحلقة ٩٤ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-22
ناس وناس
صلاح الدين بلد طريق الزائرين - الحلقة ٩٤ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-22
صباحكم أحلى مع سلمى
قوانين تغير حياتك 22-8-2024 | 2024
02:30 | 2024-08-22
صباحكم أحلى مع سلمى
قوانين تغير حياتك 22-8-2024 | 2024
02:30 | 2024-08-22
بعد التحري
شهادات عليا من الخارج .. تخمة لشغف الالقاب - الحلقة ١٨ | الموسم 4
16:30 | 2024-08-21
بعد التحري
شهادات عليا من الخارج .. تخمة لشغف الالقاب - الحلقة ١٨ | الموسم 4
16:30 | 2024-08-21
كان يا مكان
خدمة أهل الايمان - الحلقة ٤٥ | الموسم 2
12:30 | 2024-08-21
كان يا مكان
خدمة أهل الايمان - الحلقة ٤٥ | الموسم 2
12:30 | 2024-08-21
اخترنا لك
محاولات لاختراق حسابات "واتساب" لمسؤولين أميركيين من إيران
17:01 | 2024-08-23
الحوثيون يحرقون ناقلة نفط يونانية في البحر الأحمر
16:35 | 2024-08-23
كينيدي ينسحب من الانتخابات الامريكية ويعلن تأييده لترامب
15:17 | 2024-08-23
عراقجي لنظیريه الفرنسي والبريطاني: لن نتنازل عن حقنا في الرد على الكيان الصهيوني
14:24 | 2024-08-23
الأمم المتحدة: حرب غزة شردت 90 بالمئة من سكانها
13:53 | 2024-08-23
قبل التصديق عليها.. الصحة العالمية: "جافي" و"اليونيسيف" قد يشتريان لقاحات "جدري القردة"
12:14 | 2024-08-23
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
هل سنشهد عاماً دراسياً بزخم مروري منخفض قياسا بالسابق؟
نعم
نعم
كلا
كلا
نوعا ما
نوعا ما
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.