الأزهر يدعو لإنقاذ الشعب السوداني

وقال الأزهر الشريف في بيان له: "بخالص العزاء وصادق المواساة للشعب السوداني في ضحايا السيول والفيضانات الجارفة التي اجتاحت البلاد، وراح ضحيتها الكثير من الضحايا والمفقودين".وأوضح الأزهر أن "تلك السيول خلَّفت دمارا واسعا، ضاعف من مأساة هذا البلد المنكوب الذي يعاني ويلات الصراعات والنزاعات منذ 500 يوم تقريبا".وقال البيان إنه "إذ يعزي الأزهر الشعب السوداني الشقيق، فإنه يدعو الله العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يشفي المصابين، وأن يفرِّج كرب أبناء السودان، ويوحد كلمتهم لما فيه مصلحة بلادهم، وأن يحفظهم من كل سوء ومكروه".