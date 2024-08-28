موسكو تحظر 92 مواطنا أمريكيا من دخول روسيا

وقالت الوزارة في بيان لها: "ردا على المسار المعادي لروسيا الاتحادية الذي تنتهجه إدارة بهدف معلن هو (إلحاق هزيمة استراتيجية بموسكو)، والذي كان الجزء المكون له هو العقوبات ضد السياسيين الروس وممثلي مجتمع الأعمال والشخصيات العلمية والثقافية والصحفيين والهياكل الإعلامية الروسية، تم حظر الدخول إلى روسيا الاتحادية بشكل دائم لـ 92 مواطنا أمريكيا".وبحسب الوزارة تشمل قائمة حظر الدخول، على وجه الخصوص، العديد من العاملين في صحف "وول ستريت جورنال" وو"اشنطن بوست" و"نيويورك تايمز".وأكدت الوزارة أن "توسيع قائمة الحظر للمتورطين بشكل مباشر في الأنشطة المعادية لروسيا ستستمر بكل عزم وثبات ردا على جنون العقوبات المفروضة من قبل النخبة الحاكمة في الولايات المتحدة".يذكر أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلفاءهما فرضوا عقوبات على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا التي انطلقت في عام 2022، واستهدفت العقوبات الغربية القطاع المالي الروسي والبنوك، إلى جانب قطاعات أخرى من الاقتصاد.